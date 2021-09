Pemkab Jeneponto Siapkan Rp2 M Honor Vaksinator, Setiap Bulan Dapat Rp750 Ribu/Orang

TRIBUN-TIMUR COM JENEPONTO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jeneponto, mengalokasikan anggaran untuk vaksinator Covid-19.

Anggaran yang disediakan khusus para vaksinator di Jeneponto senilai Rp 2 Miliar lebih.

Anggaran tersebut diperoleh dari anggaran refokusing tahun 2021 ini.

Hal ini disampaikan Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan, Suryaningrat.

Anggaran untuk tim vaksinator sudah disiapkan dan itu diperoleh dari refokusing tahun ini.

Honor bagi vaksinator akan diserahkan setiap bulannya dengan jumlah Rp. 750 ribu per orang.

"Per orangnya Rp. 750 ribu per bulannya," ujarnya via whatspp, Senin (13/9/2021) siang.

Selain honor perbulan yang akan diterima oleh para vaksinator, setiap pelaksanaan kegiatan vaksin juga akan diberikan uang saku.

"Dan Rp.100 ribu perhari untuk sekali pelaksanaan dalam bentuk uang harian," bebernya.

Untuk keseluruhan jumlah vaksinator di Jeneponto ada 197 orang yang tersebar dibeberapa wilayah.