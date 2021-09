Sambut Era Society 5.0, GenBi Sulsel Gelar Meet The Mentor

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - GenBi (Generasi Baru Indonesia) Wilayah Sulawesi Selatan (SulSel) khususnya di Deputi Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) kini kembali menyusung program kerja GenBI Meet The Mentor - Career Planning dengan tema “Connecting GenBI Sul-Sel to Learn & Grow with The Mentor”.

Kegiatannya dilaksanakan secara daring via Zoom, Minggu 12/09/2021, dan dihadiri langsung oleh, Rawindra Ardiansah selaku Pembina GenBI SulSel sekaligus membuka acara secaara resmi.

Ketua panitia Fika Wulandari yang mengemukakan GenBI Meet The Mentor – Career Planning ini merupakan program kerja mentoring untuk menghubungkan anggota GenBI Wilayah Sulsel dengan para profesional yang ahli di bidang Career Planning.

Dengan tujuan untuk pengembangan potensi personal meupun profesional sebagai bekal memasuki dunia kerja dan bersiap menghadapi era society 5.0.

“Harapannya melalui kegiatan ini teman teman dapat menambah pengetahuan terkait Career Planning, seperti mengevaluasi kemampuan dan kinerja terdahulu, dan menyediakan rencana karir kedepannya” Kata Vika

Kemudian Wakil Ketua GenBI Sulsel, Annisa Apriliani dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat bagi peserta yang ingin menentukan rencana Karier kedepannya.

“Mengapa di rancangnya program kerja ini, bahwa dunia sekarang compotitif yang kita alamai akan sangat berpengaruh terhadapan bagaiamana masa depan kita sebagai orang pemimpin, pekerja, menurut data yang dilansir oleh bps kurang lebih ada sekitar satu juta lulusan sarjana S1 yang setelah lulus kuliah masih di katagori sebagai pengangguran terbuka” ujarnya.

Dalam kegiatan ini terdapat dua pemateri materi pertama di bawakan oleh Erick Muliawan manajer KPW Bank Indonesia Provinsi Sul-Sel, dan materi kedua dibawakan oleh Josephine Angelina Christyanti talent Acquisition specialist at Bukalapak

Usai Pemaparan dari kedua pemateri tersebut dilakukan sesi tanya jawab bagi pasa peserta, kemudian pemberian kuis kahoot sebagai penutupan dari paparan pemateri dan di akhiri dengan penutupan oleh MC. (*)