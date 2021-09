Harga dan Pilihan Warna Samsung Galaxy Buds2 dan Galaxy Watch4 Series di Indonesia

TRIBUN-TIMUR.COM - Teknologi pada wearables menawarkan kemudahan bagi pengguna dengan perannya sebagai penunjang keseharian dalam perangkat yang ringkas.

Memahami fenomena yang ada, Samsung Electronics Indonesia berkomitmen untuk terus konsisten menghadirkan beragam perangkat dan inovasi terkini yang mampu memungkinkan masyarakat menikmati manfaat teknologi terdepan secara utuh di segala aspek kehidupan.

Komitmen tersebut salah satunya diwujudkan dengan menghadirkan dua wearables terbaru dari Samsung secara resmi di Indonesia, yaitu Galaxy Watch4 Series dan Galaxy Buds2, yang menawarkan berbagai pengembangan dari para pendahulunya, salah satunya fitur inovatif pertama pada smartwatch yaitu Body Composition di Galaxy Watch4 Series.

“Kami merasa senang dapat menghadirkan lini wearables Galaxy terbaru di Indonesia yang dapat membuka dunia baru bagi konsumen. Galaxy Watch4 Series dan Galaxy Buds2 adalah perangkat compact yang menawarkan value for money, memungkinkan berbagai kalangan masyarakat menjalani gaya hidup baru dan mencapai better normalberkat kemajuan teknologi termutakhir,” ujar Bernard Ang, Head of Mobile Business, VP, Samsung Electronics Indonesia dalam siaran persnya, Jumat (10/9/2021).

Harga dan warna

Galaxy Watch4 hadir dalam ukuran 40mm dan 44mm, sedangkan Galaxy Watch4 Classic tersedia dengan pilihan ukuran 42mm dan 46mm.

Berikut detail yang perlu diketahui konsumen untuk mendapatkan seri Galaxy Watch terbaru dari Samsung dan menikmati kelengkapan fitur yang dimilikinya dalam mendampingi pengguna menunjang kebugaran dan kesehatan tubuh:

* Galaxy Watch4 40mm dibanderol Rp2.999.000, opsi warna Black dan Pink Gold;

* Galaxy Watch4 44mm dibanderol Rp3.499.000, opsi warna Black, Silver, dan Green;

* Galaxy Watch4 Classic 42mm Bluetooth dibanderol Rp4.499.000, opsi warna Black dan Silver;

* Galaxy Watch4 Classic 46mm Bluetooth dibanderol Rp4.999.000, opsi warna Black dan Silver;

* Galaxy Watch4 Classic 46mm LTE dibanderol Rp5.999.000, opsi warna Black.

Galaxy Buds2 hadirkan pengalaman audio yang immersive untuk memaksimalkan rutinitas harian para pengguna sepanjang hari.

Samsung Galaxy Buds2 tersedia dalam empat pilihan warna kekinian dan trendy, yakni Graphite, White, Olive, dan Lavender dengan harga Rp1.699.000.

Selama masa promo 6-30 September 2021, pembelian Galaxy Watch4 series akan mendapatkan potongan harga langsung hingga Rp 500.000 untuk pembelian bundling (purchase-with-purchase) dengan Galaxy Buds2.(rilis)