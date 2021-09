FOTO; September, Ada Promo Buy One Get One di Tenant Payless TSM

TRIBUN-TIMUR.COM/SANOVRA

Pengunjung sedang melihat produk sepatu dan tas wanita di tenant Payless yang berlokasi di First Floor Trans Studio Mall (TSM) Makassar, Jumat (10/9/2021). Saat ini ada promo Buy One Get One Free serta Special Offer Save up to Rp249.000 (untuk barang dengan harga normal) hingga tanggal 13 September 2021. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR