FOTO: Great Sale up to 50% di Trace TSM

TRIBUN-TIMUR.COM MAKASSAR - Staf sedang merapikan produk display di tenant Tracce, Trans Studio Mall Makassar, Jumat (10/9). Tenant yang berlokasi di First Floor ini menghadirkan promo Great Sale up to 50% (on selected items) juga Special Price mulai dari Rp199.000 berlangsung sampai dengan tanggal 16 September 2021.

