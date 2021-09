Sembunyikan Fitur Last Seen untuk Kontak Tertentu, Dijamin Privasi Terjaga

TRIBUN-TIMUR.COM - Berikut ini cara sembunyikan fitur last seen dari beberapa daftar kontak kamu.

Dijamin provasimu terjaga.

Masih seputar aplikasi Chatting paling banyak dicari, WhatsApp.

WhatsApp menawarkan kemudahan dalam bertukar pesan satu dengan lainnya.

Namun kadang kemudahan itu membuat priovasi seseroang sedikit terganggu.

Seperti yang ditawarkan opsi baru Last Seen.

Memungkinkan pengguna WhatsApp lain melihat kapan terakhir kali anda online.

Ternyata status last seen bisa disembunyikan dari kontak tertentu.

Masih dalam tahap pengembangan, opsi baru ini menambahkan pilihan "My Contacts Except..." di menu Privacy, di mana Anda bisa menyembunyikan status Last Seen dari kontak tertentu.

WhatsApp, aplikasi yang kerap kali digunakan oleh pengguna smartphone ini akan mengalami perombakan.