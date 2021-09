McDonalds hingga Burger King Promo 9.9 Hari Ini, Diskon 50% dan Beli 9 pcs Ayam Bayar Rp 99 Ribu

TRIBUN-TIMUR.COM - Siapa yang sudah nunggu-nunggu Harbolnas 9.9?

Tepat Kamis 9 September hari ini, banyak promo menarik yang disiapkan pelaku usaha termasuk soal Kuliner.

Pada momen 9.9 ini, ada Promo Kuliner murah yang ditawarkan dibarengi cashback yang lumayan menarik.

Berikut hasil rangkuman Tribun Medan terkait Promo Kuliner yang bisa Tribunners nikmati pada tanggal cantik tersebut, diantaranya :

1. KFC

Jangan lewatkan penawaran spesial dari KFC Medan di bulan September ini, Dapatkan 10 ayam goreng favorit kamu dengan harga Rp 90 ribu aja.

S & K

- Berlaku hanya di hari kamis

- Berlaku untuk take away, home delivery, drive thru, ojek online dan KFC box

- Harga sebelum pajak dan dapat berbeda di setiap wilayah