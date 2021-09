Jangan Lewatkan, Pameran Pernikahan PHI di Dalton Mulai Besok

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pameran pernikahan Phinisi Hospitality Indonesia (PHI) dimulai besok.

Kali ini Hotel Dalton yang berlokasi di Jl Perintis Kemerdekaan jadi tuan rumah.

Marketing Communication Dalton Makassar, Irma mengatakan acara berlangsung selama tiga hari, mulai Jumat-Minggu (10-12/9/2021).

Sejauh ini, respon masyarakat untuk menyambut acara tersebut sangat tinggi.

"Mereka semakin tak sabar untuk opening. Minggu lalu sampai hari ini banyak yang menghubungi kami," ucap Irma di acara Tribun Business Forum yang disiarkan lewat YouTube dan Facebook Tribun Timur Online Berita Online Makassar, Kamis (9/9/2021).

Wedding expo ini bertema ethnicity, bertujuan mempermudah para calon pengantin untuk memenuhi segala kebutuhan penikahannya.

Lewat event ini, Hotel Dalton menarget transaksi selama 3 hari pelaksanaan sebesar Rp 3 miliar.

"Sebelum-sebelumnya kami menggelar expo dengan capaian Rp 2 miliar, semoga dengan target yang dinaikkan bisa tercapai," harapnya.

Dalton optimis bisa mendapat target tersebut meski ada pembatasan kapasitas pengunjung.

"Jadi sekarang sebenarnya jumlah wedding banyak, cuman jumlah packsnya berkurang. Paling tidak kita ada margin yang ditargetkan," tegasnya.

Adapun paket pernikahan yang ditawarkan Dalton yakni diskon 5-10 persen atau cash back up to Rp 4,5 juta.

Dalton memastikan kegiatan ini tetap melaksanan protokol kesehatan dengan disiplin, aman, & nyaman.

Ethncity Wedding Expo Dalton Makassar juga diikuti unit dari Phinisi Hospitality lain seperti The Rinra, Claro Makassar, dan Almadera.

The Rinra menawarkan promo diskon cash back up to 10 persen, free voucher menginap untuk pembayaran DP minimal Rp 30 juta.

Sementara Almadera juga menawarkan paket wedding spesial yaitu Rp 15 juta/200 pax & lunch/dinner box. (*)