FWD Insurance Hadirkan FWD Hospital Care Protection dengan Perlindungan Medis

TRIBUN TIMUR/ABDIWAN

Wakil Direktur Utama PT FWD Insurance Indonesia Adit Trivedi bersama Direktur, Chief of Proposition and Syariah FWD Insurance Ade Bungsu dan Head of Marketing and New Business Model FWD Insurance Widaningrum berfoto bersama saat Konferensi Pers Virtual Peluncuran Produk FWD Hospital Care Protection di Jakarta, Rabu (8/9). FWD Hospital Care Protection sebagai produk yang fleksibel dengan menawarkan solusi manfaat perlindungan kesehatan yang lebih terfokus untuk pemulihan diri sendiri dan orang tercinta berdasarkan profil risiko dan manfaat proteksi yang dikehendaki.