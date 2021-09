41 Tahanan Meninggal Kebakaran LP Tangerang Jadi Perhatian Dunia, 'Harus Ada Pejabat Tanggungjawab!'

TRIBUN-TIMUR.COM - Insiden kebakaran di Lapas Tangerang, Banteng, menyita perhatian internasional

Sebanyak 41 tahanan meninggal dunia dalam kebakaran hebat itu.

Media internasional juga menyoroti penyebab dan pihak yang bertanggungjawab dalam musibah itu.

Reuters turun dengan artikel berjudul Fire kills 41 in overcrowded Indonesia prison block.

Reuters membahas kejadian maut Rabu (8/9/2021) dini hari itu.

WashingtonPost menyoroti keamanan sel yang tidak dilengkapi protokol darurat saat terjadi kecelakaan lewat artikelnya berjudul A fire in a packed Indonesian prison killed 41 convicts. Many were trapped in their cells.

Sementara Aljazeera membahas perkembangan kasus dari kepolisian. Lewat artikel berjudul Dozens killed in fire at overcrowded Indonesian prison.

Sedangkan APNEWS membahas sistem keamanan penjara yang tidak responsif terhadap kejadian tak terduga lewat artikelnya Deadly Indonesia prison fire highlights systemic problems.

Harus Ada Pejabat yang Bertanggungjawab

Aktivis hukum di Makassar, Nasiruddin Pasigai, juga mengulas insiden maut ini.