Helikopter Canggih Black Hawk Milik Amerika Jadi Mainan Baru Taliban, Ini Kehebatannya

TRIBUN-TIMUR.COM - Kelompok Taliban akhirnya berhasil menguasai Afghanistan setelah pasukan Amerika Serikat hengkang dari negara tersebut.

Pascahengkangnya tentara Amerika dari Afghanistan, banyak peralatan militer Amerika yang tertinggal dan disita oleh militer Taliban.

Sebuah video beredar di media sosial baru-baru ini. Dalam video tersebut, milisi Taliban terlihat berhasil menerbangkan helikopter militer Sikorsky UH-60 Black Hawk produksi Amerika Serikat di Afghanistan.

Video itu menjadi viral lantaran terlihat satu orang anggota bergelantung di bawahnya untuk mengibarkan bendera Taliban.

Helikopter itu adalah salah satu alat utama sistem persenjataan yang digunakan Angkatan Darat AS buat mengangkut pasukan hingga melakukan serangan dari udara terbatas.

Black Hawk juga dibuat dengan spesifikasi khusus buat keperluan mendukung operasi Angkatan Laut AS (US Navy), Angkatan Udara AS (US Air Force) hingga Korps Penjaga Pantai (Coast Guard).

Black Hawk dirancang sebagai helikopter multifungsi dengan daya angkut sedang bermesin ganda.

Helikopter itu dilengkapi dengan empat bilah rotor baling-baling di bagian atas dan ekor. Dibutuhkan tiga kru buat buat mengoperasikan helikopter itu yakni satu pilot, satu ko-pilot dan satu kepala kru.

Bilah rotor Black Hawk berbahan titanium yang diklaim tahan terhadap tembakan AAA (artileri anti-pesawat) hingga kaliber 23mm, dan dilengkapi dengan sensor yang mampu mendeteksi hilangnya tekanan (kerusakan) pada rotor.

Pada Black Hawk model A dirancang mengangkut 11 orang. Helikopter itu bisa digunakan buat misi serangan udara, evakuasi medis, komando dan kendali operasi dari udara, dan misi pengintaian.