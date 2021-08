FTI UMI Dorong Mahasiswa Baru Berkompetisi di Ranah Internasional

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Fakultas Teknologi Industri (FTI) Universitas Muslim Indonesia (UMI) menyambut mahasiswa baru angkatan 2021 melalui kuliah umum.

Kuliah umum diikuti oleh 494 mahasiswa baru FTI UMI dari tiga prodi.

Prodi Teknik Industri, Teknik Kimia, dan Teknik Pertambangan.

Dekan FTI UMI Dr Ir H Zakir Sabara HW, MT IPM ASEAN Eng mengatakan, kuliah umum ini merupakan rangkaian dari International Guest Lecture Series dalam rangka menyambut mahasiswa baru.

Lewat kuliah umum ini, Zakir Sabara berharap mahasiswa bisa siap berkompetisi secara internasional.

"Pada awal perkuliahan sudah dikenalkan dengan suasana internasional melalui kuliah tamu bertaraf internasional," ucap Zakir Sabara lewat rilis yang diterima tribun-timur.com, Senin (30/8/2021) siang.

Kuliah Umum kali ini menghadirkan Ketua Jurusan Teknik Kimia University of Malaya, Malaysia, Dr Mahar Diana Hamid.

Hadirnya Dr. Mahar ebagai bentuk implementasi kerja sama antara Universiti Malaya dan FTI UMI.

"Kami mengapresiasi kepedulian Dr. Mahar karena kepeduliannya dan mau berbagi dengan mahasiswa FTI UMI menyiapkan diri menghadapi masa normal baru pasca Covid-19," tuturnya.

Dalam kesempatan ini, Dr Mahar memberi kuliah umum dengan tema Adaptability of Engineering Students in the Post Covid-19 Era.