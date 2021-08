Besok Disdik- FLP Sulsel Gelar Workshop Penulisan Buku

Dinas Pendidikan Sulsel akan melaksanakan kegiatan Workhsop Penulisan Buku dengan tema One School One Innovation, One School One Project.

MAKASSAR - Dinas Pendidikan Sulsel akan melaksanakan kegiatan Workhsop Penulisan Buku dengan tema One School One Innovation, One School One Project.

Kegiatan ini akan berlangsung pada Selasa dan Rabu, 31 Agustus – 1 September 2021 secara daring melalui platform Zoom Meeting.

Kadis Pendidikan Sulsel, Prof Dr Muhammad Jufri, SPsi., M.Si mengatakan Kegiatan Workshop Penulisan Buku ini adalah tindaklanjut dari gerakan yang dicanangkan Dinas Pendidikan, yakni satu sekolah membuat satu Inovasi, dan satu sekolah membuat produk dan layanan jasa.

Gerakan tersebut kemudian dituangkan ke dalam tulisan.

“Setiap dari kita pasti pernah melihat, mencermati, merasakan dan melakukan berbagai aktivitas baik di sekolah maupun di masyarakat. Ini semua bisa menjadi sumber inspirasi yang dapat bermakna dalam suatu tulisan,” ujarnya dalam rilis yang diterima Tribun, Selasa (30/8/2021).

Untuk memaksimalkan kegiatan tersebut, Disdik Sulsel menggandeng FLP Sulsel sebagai komunitas literasi yang telah menjadi lokomotif bagi penulis-penulis di Sulawesi Selatan.

“Workshop ini menjadi media untuk menuntaskan, dan Forum Lingkar Pena memberi peran untuk keliterasian dari program tersebut sehingga gerakan menjadi lebih baik dan tuntas." Pungkas Guru Besar UNM tersebut.

Sementara itu, Andi Batara Al Isra selaku ketua FLP Sulsel mengatakan bahwa pihaknya akan menyediakan pemateri dalam workshop tersebut dan fasilitator untuk mendampingi peserta selama followup kegiatan.

"Semoga kegiatan ini bisa memicu semangat guru, siswa, kepala sekolah, dan pengawas sekolah se Sulsel untuk terus menulis. Kita berusaha menciptakan persepsi bahwa menulis itu tidaklah sulit, bahwa menulis bukan hanya kerjanya orang-orang besar. Hanya saja juga tidak segampanh membalikkan telapak tangan" Harap Mahasiswa Master of Anthropology, University of Auckland, New Zealand ini

Kegiatan Workshop ini menyasar seluruh sekolah di wilayah Sulawesi Selatan. Bagi peserta yang belum mendaftarkan diri silakan registrasi pada link berikut ini: http://bit.ly/DaftarSekolahMenulis (FLP sulsel). (*)