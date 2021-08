Tak Kalah Cantik dari Amanda Manopo, Mayang Yudittia Ternyata Seorang Single Parent

TRIBUN-TIMUR.COM- Pemain Michele alias Mitchi menjadi sorotan akhir-akhir ini di sinetron Ikatan Cinta.

Sebab, ketika adegan pernikahannya dengan Angga mencuri perhatian Fans Ikatan Cinta.

Dalam resepsi itu, Mitchi memakai gaun putih transparan.

Sehingga, pesona Mitchi pun keluar di resepsi pernikahan mereka.

Ia pun mengunggah foto itu di Instagram miliknya.

“There is only one happiness in this life, to love and be loved (Hanya ada satu kebahagiaan dalam hidup ini, mencintai dan dicintai),” tulisnya.

Baca juga: Sinopsis Ikatan Cinta Sabtu 28 Agustus 2021: Andin Nekat Bongkar Rahasia Reyna ke Orangtua Nino

Pesona Mayang Yudittia saat tak bermain di sinetron Ikatan Cinta. (IG Mayang Yudittia.)

Ternyata, hal itu membuat beberapa Fans Ikatan Cinta tertarik.

Lalu siapa Mitchi sebenarnya?

Michelle Suwandi atay Michi diperankan oleh Mayang Yudittia.

Mayang Yudittia satu manajemen dengan Amanda Manopo yakni RM Management.