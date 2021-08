PSM Makassar Belum Terima Jadwal Pertandingan di Liga 1

PSM vs Alesha FC di Lapangan Yonzipur 8/SMG, Kabupaten Maros pada Jumat (27/8/2021).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - BRI Liga 1 2021-2022 resmi bergulir pada Jumat (27/8/2021) malam.

Pertandingan pembuka mempertemukan Bali United melawan Persik Kediri di Stadion Gelora Bung Karno (GBK).

Selain Bali United vs Persik Kediri, jadwal yang sudah keluar adalah Persipura Jayapura vs Persita dan Bhayangkara vs Persiraja Banda Aceh.

Namun, hingga pertandingan ketiga di pekan pertama bergulir, PT Liga Indonesia Baru (LIB) belum merilis jadwal pertandingan lanjutan.

Untuk jadwal pertandingan 12 klub lain harus menunggu, termasuk PSM Makassar.

Pasalnya, setelah tiga pertandingan di pekan pertama akan dievaluasi.

Evaluasi untuk menilai apakah protokol kesehatan berjalan baik atau tidak.

Asisten Manajer PSM, Syahrir Nawir Nur menyampaikan hingga sekarang belum ada jadwal pertandingan yang diterima.

"Belum ada," terangnya saat dihubungi tribun-timur.com melalui WhatsApp, Minggu (29/8/2021).

Maka dari itu, untuk jadwal pemberangkatan skuad Laskar Pinisi ke Pulau Jawa harus menunggu jadwal resmi dari PT LIB.