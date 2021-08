DP 15% dan Angsuran Rp 2 Jutaan Sudah Bisa Miliki Toyota Agya di Kalla Toyota

Toyota Agya menjadi salah satu model yang mengisi line up LCGC Toyota. Saat ini, Kalla Toyota menyiapkan promo khusus untuk memudahkan pelanggan dalam memiliki Toyota Agya dengan DP dan angsuran yang sangat ringan.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kalla Toyota memberikan promo spesial untuk Toyota Agya.

Sebagaimana diketahui, Toyota Agya merupakan merupakan salah satu model Toyota yang masuk dalam deretan segmen Low Cost Green Car (LCGC).

Pelanggan dapat memilikinya dengan DP 15% dan angsuran Rp 2 jutaan per bulan hanya di Kalla Toyota.

Toyota Agya menjadi pilihan yang sangat tepat untuk memaksimalkan gaya Anda dalam berkendara saat ini.

Sebab, Toyota Agya memiliki segala fitur terbaru.

Apalagi, Toyota Agya kini masuk ke dalam line up Toyota GR (GAZOO Racing) yang membuatnya tampil lebih sporty.

Dimulai dari bagian eksteriornya, tedapat fitur baru seperti new front bumper spoiler, new rear spoiler, new rear bumper spoiler, dan desain side skirt yang serasi dengan model velg terbarunya.

Kemudian, pada headlamp dengan LED light guide yang tampil elegan serta rear lamp dengan desain baru yang menghadirkan kesan lebih impressive.

Beralih ke bagian interior, Toyota Agya hadir dengan tampilan dashboard yang lebih stylish dan dilengkapi dengan head unit berteknologi layar sentuh.

Fitur terbaru lainnya ialah pengaturan AC sudah memiliki sistem digital, tombol engine start/stop hingga aksen merah pada combination meter dan digital AC menambah kesan classy pada mobil ini.