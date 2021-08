Dihadapan Megawati, Surya Paloh & Elite Partai Koalisi, Prabowo Blak-blakan Ngaku Kagum Jokowi

TRIBUN-TIMUR.COM - Baru ini, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang juga Menteri Pertahanan RI menjadi perbincangan publik.

hal tersebut, atas pujiannya kepada orang nomor 1 di negeri ini, Presiden RI Joko Widodo.

Pujian Prabowo itu terkait dengan penanganan Covid-19 di Indonesia, yang dikomandoi langsung Jokowi.

Prabowo mengatakan, kepempimpinan Joko Widodo selama pandemi Covid-19 berjalan efektif.

Ini disampaikan Prabowo dalam pertemuan antara Presiden dengan tujuh petinggi partai koalisi di Istana Negara, Rabu (25/8/2021). lalu.

"Kami rasa bahwa dengan suara-suara yang ingin memperkeruh keadaan itu tidak perlu dihiraukan. Kita sudah ada di jalan yang benar. Kepemimpinan Pak Jokowi efektif, Pak. Saya mengakui itu dan saya hormat ke Bapak, saya lihat, saya saksi, saya ikut di kabinet," kata Prabowo sebagaimana dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden yang diunggah pada Sabtu (28/8/2021).

Kini muncul wacana duet Jokowi-Prabowo di Pilpres 2024 (tribunnews)

"Kepemimpinan, keputusan-keputusan Bapak cocok untuk rakyat. Tim kita saya kira bagus, tim kita di kabinet cukup kompak dan kita kerjanya baik. Jadi, mohon Bapak jangan ragu, we are on the right track," tegasnya.

Menurut Prabowo, dirinya optimistis pemerintah bisa mengatasi berbagai masalah Covid-19.

Menteri Pertahanan itu menuturkan, kekurangan atau keterlambatan vaksin Covid-19 pun sedang yang dihadapi banyak negara.

Prabowo pun megapresiasi langkah Jokowi yang tidak melakukan pembatasan kegiatan masyarakat secara ketat atau lokdown.