Anies Pamer Vaksinasi Jakarta 105 Persen, DS Geram: Woi, Maen Klaim Aja Lu. Itu Program Pusat Semua

TRIBUN-TIMUR.COM - Pegiat media sosial Denny Siregar tampak geram kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Hal tersebut lantaran Anies Baswedan memamerkan hasil vaksinasi Jakarta yang tembus 105 persen.

Denny Siregar geram lantaran menurutnya vaksinasi tersebut merupakan program pemerintah pusat.

Terlebih, beberapa Januari 2021 lalu, Anies Baswedan sudah meminta pemerintah pusat mengambil alih koordinasi penanganan Covid-19 di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

"Woiii @aniesbaswedan..

Maen klaim aja lu. Itu program pusat semua, ente kan udah lepas tangan ? Penyelenggara vaksinasi merdeka itu juga @DivHumas_Polri yang mati2an..

Ga ada malu2nya si we dont know what we dont know ini..," tulis Denny Siregar lewat akun Twitter @Dennysiregar7, Sabtu (28/8/2021) pukul 5.23 sore, seperti dilansir Tribun-timur.com.

Cuitan Denny Siregar disertai link artikel terkait Anies Baswedan pamer vaksinasi Corona di Jakarta tembus 105 persen.

Tak berhenti di situ, sahabat Eko Kuntadhi dan Abu Janda itu mengaku muak melihat kelakuan Anies Baswedan.

"Kalo ada masalah, lempar ke pusat. Langsung cuci tangan bersih2.