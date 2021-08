Oknum Karyawan Tersangka Kredit Bodong, Ini Penjelasan Pegadaian

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PT Pegadaian (Persero) mendukung langkah pihak kepolisian dalam penegakan hukum kasus dugaan korupsi oleh oknum karyawan kantor Pegadaian Cabang Parangtambung, Kota Makassar.

Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan konsisten terapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) dalam pengelolaan perusahaan terutama prinsip keterbukaan dan keadilan.

Pemimpin Wilayah Pegadaian Makassar Zulfan Adam mengatakan, bahwa manajemen tidak mentolerir tindakan koruptif yang dilakukan oleh oknum karyawan di wilayahnya.

Hal tersebut merupakan komitmen manajemen baik pusat maupun daerah.

"Manajemen selalu menjunjung tinggi prinsip-prinsip GCG. Di sisi lain, kami juga selalu menginternalisasikan nilai-nilai budaya AKHLAK sebagai pedoman dalam pelaksanaan kerja sehari-hari," kata Zulfan.

"Kami selalu menekankan bahwa semua karyawan harus amanah, dapat dipercaya dalam mengelola aset perusahaan maupun masyarakat yang dititipkan di Pegadaian," sambungnya.

Zulfan menjelaskan bahwa secara internal, perusahaan selalu melakukan pengawasan melalui organ Satuan Pengawas Internal untuk memastikan bahwa proses bisnis berjalan secara benar.

Perusahaan juga menerapkan Performance Management System dan Key Performance Indicators yang menjadi dasar penetapan apresiasi (reward) dan sanksi (punishment) yang adil.

"Jadi, apabila karyawan yang terbukti melakukan tindak kejahatan, ia akan menanggung akibat berupa sanksi dari perusahaan maupun sanksi hukum di pengadilan. Bahkan di masyarakat juga berlaku sanksi sosial," tegasnya.

Sebagai informasi, tahun 2020 PT Pegadaian (Persero) meraih penghargaan sebagai Indonesia Most Trusted Company berdasarkan Corporate Governance Perception Index (CGPI) yang dilaksanakan oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG).