Ikan Lele Dikabarkan Mengandung Sel Kanker, Ini Penjelasan Pakar

TRIBUN-TIMUR.COM - Para ilmuwan sepakat bahwa penyakit kanker ada kaitannya dengan genetik dan paparan lingkungan.

Kanker terjadi akibat mutasi gen sehingga sel tubuh menjadi abnormal atau tidak normal.

Di kalangan masyarakat, beredar kabar bahwa ikan lele yang memiliki rasa yang gurih, jika dikonsumsi, dapat memicu penyakit kanker. Benarkah isu ini?

Benarkah ikan lele mengandung sel kanker?

Penyakit kanker menjadi penyebab banyak kematian. Kanker berasal dari sel-sel tubuh pada yang abnormal. Artinya, sel tubuh tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Normalnya, sel akan membelah, tumbuh, dan mati sesuai dengan kebutuhan. Namun pada orang yang mengidap kanker, sel terus membelah dan tumbuh tanpa henti, dan tidak mati padahal sel sudah menua atau rusak. Alhasil, terjadi penumpukan sel yang akhirnya membentuk tumor.

Tanpa perawatan, sel kanker akan terus berkembang, menyebar, dan menyerang jaringan atau organ sekitarnya. Termasuk organ vital, seperti otak dan paru-paru, yang menjadi penunjang kehidupan manusia.

Kabar beredar bahwa ikan lele mengandung zat yang bisa memicu munculnya sel kanker. Jika Anda mendengar informasi ini, jangan dulu telan mentah-mentah. Anda harus tahu fakta dan kebenarannya agar tidak menyebabkan kerugian karena mempercayai informasi yang salah.

Untuk membuktikan informasi tersebut, University of Pittsburgh Schools of the Health Sciences pada tahun 2007 mengadakan penelitian terkait hal tersebut.

Hasilnya menujukkan bahwa ikan lele yang terpapar limbah industri, mengandung zat yang bisa meniru hormon estrogen pada wanita.