Masih Ingat Vincent dan Desta? Presenter Gokil Ini Nyaris Dipenjara Saat MTV Bujang 2005, Kronologis

TRIBUN-TIMUR.COM - Duet presenter Vincent dan Desta namanya dikenal publik sebagai dua sosok lucu dan konyol.

Dan gara-gara aksi lucu, konyol nan gokil itu, keduanya nyaris saja dijebloskan ke penjara.

Duet Vincent dan Desta dipanggil polisi gara-gara candaannya di MTV Bujang 2005 yang berujung masalah.

Hal itu terjadi saat duo ini lagi tampil dengan tingkah laku konyolnya sebagai host MTV Bujang.

Pada tahun 2005 medsos belum sekece sekarang, dan pengarsipan soal berita-berita di masa serba manual.

Tapi setelah dikutip dari majalah HAI, pernah membahas hal ini di edisi 40, pada tahun 2005.

Pada akhirnya, Vincent dan Desta nggak dipenjara. Tapi prosesnya lumayan seru buat dikenang lagi.

Anggap aja, perayaan 15 tahun mereka dipanggil Polda Metro Jaya.

Bercandaan yang dipermasalahkan adalah ketika Desta menunjuk logo Global TV dengan nada yang dianggap melecehkan.

"Logo apa sih itu? Logo AIDS ya? Oh itu logo TV lain. TV lain is nothing!" (sambil menunjuk ke sudut kiri atas, tempat biasanya logo Global TV muncul di layar TV pemirsa).