Berutang Rp 5.255 Triliun, Negara Ini Dinyatakan Bangkrut

TRIBUN-TIMUR.COM - Tak dinyana, jeratan utang bisa membuat sebuah negara menjadi bangkrut. Hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi pemimpin sebuah negara sebelum mengambil kebijakan berutang kepada negara lainnya.

Kebangkrutan sebuah negara biasanya terjadi lantaran negara tersebut tak mampu membayar hutangnya. Akibatnya, rakyat di negara tersebut menjadi miskin.

Dilansir dari kanal Youtube Want to Know ID, berikut negara yang bangkrut karena hutang.

1. Argentina

Mungkin orang awam tidak akan menyangka bahwa negara sebesar Argentina mengalami kebangkrutan.

Korupsi besar-besaran yang terjadi di sini menjadi salah satu penyebab bangkrutnya Argentina.

Pada 2001, Argentina dinyatakan bangkrut sebab gagal membayar hutang negara sebesar US$ 100 miliar.

Di samping itu, tingkat pengangguran juga melonjak hingga 25 persen.

Diperkirakan nyaris 40.000 orang menjadi tunawisma baru dan bertahan hidup dengan mengais-ngais sampah.

2. Yunani