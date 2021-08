Unhas Tingkatkan Kemampuan Dosen dalam Menulis Lewat Workshop Review Paper Jurnal Internasional

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Universitas Hasanuddin (Unhas) melalui Publication Management Center (PMC) Unhas bersama gugus tugas World Class University (WCU) menggelar Workshop Review Paper.

Kegiatan bertemakan "Training on Writing and Publishing: Review Paper in Internasional Journal" ini berlangsung secara virtual melalui aplikasi zoom meeting, Minggu (22/8/2022).

Workshop secara resmi di buka oleh Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kemitraan, Prof. dr. Nasrum Massi.

Di depan 200 peserta yang tergabung secara virtual, Prof. Nasrum menyampaikan bahwa kebiasaan menulis adalah hal terpenting dalam memulai menyusun artikel jurnal.

Olehnya itu, kata dia, dalam mencanangkan dan mengembangkan ide penelitian harus didapatkan dari berbagai sumber untuk menunjang kepenulisan.

Melalui kegitan ini, dirinya berharap ada tindakan dan semangat yang dilakukan para dosen untuk mulai menulis.

“Ini sebagai kewajiban terhadap tri dharma, publikasi ilmiah di jurnal internasional sangat penting dalam mendukung pengembangan keilmuan serta berpengaruh pada kenaikan jabatan, serta reputasi bagi universitas," jelas Prof. Nasrum via rilis Humas Unhas ke Tribun-Timur.com.

Pada kesempatan yang sama, Direktur PMC Unhas Prof. Ir. Muhammad Arsyad, menyampaikan rasionalitas dan tujuan utama dari penyelenggaraan workshop.

"Unhas bukan hanya meningkatkan jumlah publikasi di Scopus dan Web of Science (WoS), tetapi masuk dalam ranah peningkatan kualitas," jelas Prof. Arsyad.

Lebih lanjut, Prof. Arsyad menjelaskan tujuan workshop kali ini adalah untuk meningkatkan kemampuan menulis dosen Unhas maupun mitra penelitian.