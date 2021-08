Ternyata Deddy Corbuzier Hampir Mati Covid-19, Alasan Berhenti Podcast Sebut Jenderal & Dokter Baik

Ternyata Deddy Corbuzier nyaris mati karena Covid-19, alasan berhenti podcast akhirya terungkap selamat berkat pertolongan Waka RSPAD Mayjen TNI Lukman Maruf dan dr Gunawan

TRIBUN-TIMUR.COM - Artis Deddy Corbuzier tiba-tiba mengumumkan berhenti dari semua media sosial. Termasuk dari podcast yang membuatnya jadi kaya raya dalam beberapa waktu belakangan.

Setelah hampir dua pekan, Deddy Corbuzier akhirnya mengungkap alasannya berhenti total dari aktivitasnya.

Ternyata mantan suami Kalina Octarianny ini mengidap Covid-19.

Dan ia berjuang antara hidup dan mati karena kerusakan paru-paru yang sangat parah akibat penyakit yang menyerangnya.

Kini, setelah sembuh total, Deddy Corbuzier menyampaikan kondisi terbarunya lewat akun media sosialnya seperti dipantau Tribun-timur.com, Minggu (22/8/2021).

"Mohon maaf saya baru bisa memberitahu keadaan sebenarnya pada masyarakat, Intinya dua minggu saya break semua nya karena saya Hrs konsentrasi pada kesehatan saya," ujar Deddy.

"Saya sakit.. Kritis, hampir meninggal karena badai Cytokine, lucu nya dengan keadaan sudah negatif. Yes it's covid," sambungnya.

Deddy mengatakan dirinya terpapar tanpa gejala apapun, namun tiba tiba masuk ke dalam badai Cytokine dengan keadaan paru paru rusak 60% dalam dua hari.

"Jendral Lukman Waka RSPAD , Dr Wenny Tan hingga Dr Gunawan turun tangan semaksimal mungkin tuk menstabilkan keadaan saya keluar dr masa kritis. Yes it's a life and death situation," lanjut Deddy.