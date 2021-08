Permata Shopping Card, Solusi Gaya Hidup Belanja Online di Masa PPKM

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Sebagai bank untuk setiap aspirasi, Permata Bank mendukung peningkatan aktivitas belanja online masyarakat selama pandemi untuk terus menggerakkan perekonomian dari rumah.

Oleh karena itu Permata Bank kembali memperkenalkan Permata Shopping Card sebagai salah satu solusi belanja online yang mengutamakan keamanan dan kenyamanan dalam setiap transaksi bagi nasabah.

Tidak hanya itu, nasabah PermataBank pun dimudahkan dengan proses pengajuan Permata Shopping Card yang dapat dilakukan online melalui aplikasi Permata Mobile X.

Fitur utama dari PermataShoppingCard adalah cashback 5% dengan maksimum cashback sebesar 200 ribu rupiah untuk akumulasi transaksi belanja online nasabah setiap bulannya.

Nasabah juga akan mendapatkan sederet keuntungan dan penawaran lain, diantaranya promo belanja di beberapa merchant online, cicilan 0% hingga 12 bulan, bebas iuran tahunan untuk satu tahun bagi kartu utama dan kartu tambahan

Sandra Monica Therik, Head of Unsecured Lending for Credit Cards & Personal Loan PermataBank mengungkapkan, “PermataBank selalu berkomitmen untuk dapat menunjang kebutuhan masyarakat melalui inovasi digital yang kami berikan. Menyadari kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas kartu kredit yang dapat menunjang transaksi online mereka untuk memenuhi beragam kebutuhan, kami kembali memperkenalkan PermataShoppingCard untuk memberikan kemudahan transaksi berbelanja yang simple, fast, and reliable di tengah situasi pandemi dan periode PPKM darurat untuk terus menggerakkan perekonomian. Kami optimis dengan beragam keuntungan dan kemudahan yang ditawarkan PermataShoppingCard dapat menjadi solusi tepat guna bagi nasabah di situasi saat ini,” melalui rilis Jumat (20/8).

PermataShoppingCard dapat digunakan untuk berbelanja kebutuhan secara online yang kini semakin beragam.

Tidak hanya sebagai tempat untuk berbelanja kebutuhan konsumtif, saat ini masyarakat dapat membeli bahan makanan pokok hingga sayuran segar melalui fitur swalayan yang kini tersedia di berbagai e-commerce.

Masyarakat pun dapat menggunakan keuntungan cicilan PermataShoppingCard untuk membeli kebutuhan kesehatan, vitamin, obat-obatan serta keperluan esensial lainnya yang semakin banyak dikonsumsi selama masa PPKM Darurat ini sehingga kas keuangan tetap terjaga.

Tren belanja online, khususnya pada platform e-commerce memang semakin meningkat di tengah pandemi yang mendorong masyarakat untuk membatasi aktivitas luar ruang.

Hsil riset Laporan Perilaku Konsumen e-Commerce Indonesia 2021 oleh Katadata Insight Center, peningkatan belanja daring di e-commerce di tahun 2020 terjadi hampir di semua kategori produk, terutama elektronik, fesyen, serta kesehatan dan kecantikan.

Hasil riset tersebut juga mengungkapkan bahwa konsumen tidak hanya bertransaksi pada barang dengan harga yang tinggi, melainkan juga untuk kebutuhan esensial. Hal ini sejalan dengan laporan Bank Indonesia yang mencatat transaksi belanja daring di e-commerce tahun 2020 mencapai 253 triliun Rupiah, meningkat dari 205,5 triliun Rupiah dari tahun 2019. Pola ini diprediksi akan berlanjut di tahun-tahun berikutnya dan diproyeksikan akan terus meningkat hingga 33,2% di tahun 2021 atau sekitar 337 triliun Rupiah.

Gencarnya diskon dan promo yang dilakukan e-commerce pun tidak luput turut mempengaruhi masyarakat semakin tergiur untuk berbelanja secara daring. Hal ini pun didukung dari hasil riset Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII) mengenai alasan konsumen memilih belanja kebutuhan secara online yakni; harganya jauh lebih murah dibandingkan membelinya langsung di toko (15,2%), belanja dapat dilakukan di mana saja (13,2%), lebih cepat dan praktis (10,3%), dan banyak diskon dan promo (8,3%).

Nasabah yang ingin mengajukan Kartu Kredit PermataShoppingCard dapat dengan mudah mengunduh PermataMobile X di Google Play dan App Store. Selanjutnya, buka aplikasi PermataMobile X, pilih fitur Kartu Kredit dan pilih produk PermataShoppingCard kemudian isi data yang diperlukan. Proses pengajuan selesai, setelah disetujui maka nasabah akan mendapatkan PermataShoppingCard versi digital di PermataMobile X.

Tidak hanya dapat mengajukan kartu kredit secara online, melalui PermataMobile X nasabah dimudahkan untuk melakukan beragam kebutuhan lain, seperti cek tagihan atau limit, ubah transaksi menjadi cicilan SimplePay 0% hingga 12 bulan, pengajuan dana tunai, hingga pendaftaran kartu tambahan atau fitur berbagai pembayaran.