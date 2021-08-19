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Tribun Golkar

Sowan ke Bupati Luwu Timur, Elit Golkar Sulsel Tak Panggil Puspawati Husler

Elite Partai Golkar Sulawesi Selatan menemui Bupati Luwu Timur, Budiman, Kamis (19/8/2021) sore.

Penulis: Ari Maryadi | Editor: Sudirman
zoom-inlihat foto Sowan ke Bupati Luwu Timur, Elit Golkar Sulsel Tak Panggil Puspawati Husler
TRIBUN-TIMUR.COM/IVAN ISMAR
Plt Ketua DPD II Golkar Luwu Timur, Andi Marzuki Wadeng menemui Bupati Luwu Timur, Budiman di kantor bupati, Kamis (19/8/2021) pagi. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Elite Partai Golkar Sulawesi Selatan menemui Bupati Luwu Timur, Budiman, Kamis (19/8/2021) sore.

Elite Golkar Sulsel yaitu Sekretaris DPD II Golkar Luwu Timur Andi Marzuki Wadeng dan Ketua Bappilu La Kama Wiyaka.

Kemudian Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sulsel II (Kota Makassar) Andi Tenri Atta Lantara dan Anggota DPRD Provinsi Sulsel, Muhammad Taqwa Muller.

Nama Taqwa Muller adalah salah satu kandidat calon Wakil Bupati Luwu Timur yang dipersiapkan Partai Golkar.

Golkar mempersiapkan dua nama calon Wabup dari keluarga Husler, yaitu sang istri Puspawati Husler, serta adik kandungnya Taqwa Muller.

Taufan Pawe dalam sejumlah kesempatan mengatakan posisi Wakil Bupati Lutim harus diberikan pada keluarga Thoriq Husler.

Spekulasi berkembang seusai pertemuan Golkar dengan Budiman.

Publik mengaitkan pertemuan tersebut membahas posisi Wakil Bupati Luwu Timur yang kosong sepeninggal Moh Thorig Husler.

Apalagi turut hadir Taqwa Muller, adik kandung mendiang mantan Bupati Luwu Timur Muh Thorig Husler.

Golkar merupakan partai politik pengusung pemilik kursi terbanyak di Pilkada Luwu Timur 2020 lalu.

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Tags
Luwu Timur
Golkar
Marzuki Wadeng
Budiman
La Kama Wiyaka
Puspawati Husler
Taqwa Muller
Taufan Pawe
Sumber: Tribun Timur
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