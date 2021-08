Tanding Sore Ini, Askab PSSI Maros Optimis Raih Tiket Porprov XVII Grup 2

TRIBUNMAROS.COM, MAROS - Pertandingan hari ketiga Pra Porprov XVII cabang olahraga sepakbola grup 2, bakal berlangsung di Stadion Merdeka Kassikebo Maros.

Pelaksanaan ajang seleksi yang ini telah berlangsung sejak Sabtu, (14/08/21).

Empat kabupaten di grup 2 ini masing-masing telah berlaga menunjukkan kemampuannya, yaitu Maros, Pangkep, Gowa dan Takalar.

Laga hari pertama yang telah digelar Sabtu (14/08/21), antara Askab PSSI Pangkep vs Askab PSSI Gowa menuai skor 3-1 untuk Gowa.

Kemudian laga Askab PSSI Maros vs Askab PSSI Takalar berakhir dengan skor 1-1.

Laga hari kedua pada Minggu (15/08/21) kemarin, antara Askab PSSI Gowa vs Askab PSSI Takalar berakhir dengan skor 2-0 untuk Gowa dan laga Askab PSSI Maros vs Askab PSSI Pangkep berakhir dengan 2-1 untuk kemenangan Maros.

Perebutan tiket lolos ke Porprov cabang olahraga sepak bola dari Grup 2, memang sudah mengerucut.

Menyisakan peluang untuk Maros dan Gowa.

Tersisa dua pertandingan lagi di hari terakhir, Selasa (17/08/21), antara Askab PSSI Pangkep vs Askab PSSI Takalar (kick off 14.00 wita) dan antara Askab PSSI Gowa vs Askab PSSI Maros (kick off 16.00 wita).

Pertandingan laga kedua, antara Maros dan Gowa menjadi laga penentu tim yang bakal melaju ke Porprov Sepakbola tahun depan.