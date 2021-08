Buah Sehat - Manfaat Buah Apel untuk Kesehatan, Baik Juga Dikonsumsi Ibu Hamil

TRIBUN-TIMUR.COM - Berikut beragam manfaat buah apel untuk kesehatan tubuh.

Mulai dari membangun kekebalan tubuh, mencegah kerusakan sel, hingga mengurangi risiko penyakit jantung, stroke, dan diabetes tipe 2.

Buah apel juga baik dikonsumsi hamil.

Berikut selengkapnya!

Siapa yang tidak tahu dengan buah apel.

Buah apel salah satu buah yang banyak digemari masyarakat tanah air.

Buah apel cukup mudah dijumpai di pasar tradisional sampai pasar modern.

Buah apel dikenal sebagai buah yang menyehatkan.

Bahkan di masyarakat sempat muncul istilah "An Apple A Day Keeps The Doctor Away" yang dapat diartikan, makan apel setiap hari dapat mencegah datangnya penyakit.

Hal ini pun tak mengherankan, mengingat apel mengandung banyak vitamin dan mineral yang baik untuk tubuh.