Dramatis! Musnahkan Dokumen Sensitif, Warga AS Tinggalkan Kabul Pakai Heli Setelah Taliban Menang

Helikopter Chinook tampak mendarat di kompleks Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Kabul, Afghanistan, Minggu (15/8/2021)

TRIBUN-TIMUR.COM - Kabul Ibu Kota Afganistan benar-benar jatuh ke tangan Taliban pada Minggu (15/8/2021) malam waktu setempat.

Diplomat dan staf Kedutaan Besar Amerika Serikat di Kabul juga dievakuasi dengan helikopter.

Sebelum meninggalkan Afganistan, staf Kedubes AS membakar dokumen-dokumen sensitif.

Agresi milisi Taliban akhirnya memasuki Kabul dan memaksa Presiden Afganistan melarikan diri ke luar negeri untuk menjaga keselamatan.

Taliban kini menguasai seluruh perlintasan perbatasan Afghanistan hingga membuat bandara di ibu kota Kabul menjadi satu-satunya jalan keluar dari negara itu.

Seiring pergerakan gerilyawan Taliban yang kian cepat merangsek mengepung ibu kota Kabul, Amerika Serikat (AS) pun melakukan upaya taktis mengevakuasi staf Kedutaan Besar di Kabul.

Melansir Associated Press, sebuah helikopter Chinook CH-47 terlihat mendarat di Kedutaan Besar AS di Kabul pada Minggu (15/8/2021). Sejumlah kendaraan diplomatik lapis baja juga tampak meninggalkan kompleks kedutaan AS itu.

Gumpalan asap tampak membumbung dari bagian atap gedung kedutaan. Sejumlah pejabat AS sebelumnya menyatakan bahwa para diplomat di Kedubes AS di Kabul telah diperintahkan untuk mulai menghancurkan dokumen-dokumen sensitif.

Hal itu diungkapkan oleh dua pejabat militer AS yang menolak diidentifikasi karena tak berwenang mendiskusikan situasi keamanan kedutaan AS di Kabul itu.

Mengutip CBS News, sebelumnya, militer AS telah mengerahkan seribu pasukan tambahan untuk mengamankan penarikan staf Departemen Luar Negeri AS dari kedutaan di Kabul.