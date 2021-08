Kenapa Penonton Liga Inggris Tidak Pakai Masker dan Tanpa Jaga Jarak? Vaksin Covid-19 Sukses

twitter.com/ManUtd

Stadion Old Trafford Penuh - Pemain Manchester United merayakan gol Bruno Fernandes di hadapan puluhan ribu fans di Stadion Old Trafford, Sabtu (14/8/2021). Penasaran kenapa Penonton Liga Inggris tanpa protokol kesehatan ? Ternyata ini penyebab penonton Liga Inggris tanpa masker seperti di Old Trafford