Rincian Harga Emas Batangan Antam Hari Ini, Harga Emas 1 Gram Turun Rp 10.000 Kini Diangka Rp921.000

TRIBUN-TIMUR.COM - Simak rincian Harga Emas Batangan Antam hari ini.

Untuk Harga Emas 1 Gram Hari ini bersertifikat Antam keluaran Logam Mulia PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) turun

Mengutip situs Logam Mulia, Harga emas 1 gram emas Antam berada dilangka Rp 921.000.

Harga emas Antam ini turun Rp 10.000 dari harga Sabtu (7/8) yang berada di level Rp 931.000 per gram.

Sementara harga buyback emas Antam atau harga jual kembali emas berada di level Rp 795.000 per gram.

Harga tersebut juga turun Rp 21.000 dibandingkan harga buyback pada Sabtu (7/8) yang ada di Rp 816.000 per gram.

Berikut harga emas batangan Antam dalam pecahan lainnya per Senin (9/8) dan belum termasuk pajak:

Harga emas 0,5 gram: Rp 510.500

Harga emas 1 gram: Rp 921.000

Harga emas 5 gram: Rp 4.38.000

Harga emas 10 gram: Rp 8.705.000

Harga emas 25 gram: Rp 21.637.000

Harga emas 50 gram: Rp 43.195.000

Harga emas 100 gram: Rp 86.312.000

Harga emas 500 gram: Rp 430.820.000

Harga emas 1.000 gram: Rp 861.600.000

Keterangan:

Logam Mulia Antam menjual emas dan perak batangan dalam beberapa ukuran berat (misalnya 1 gram, 2 gram, dan 500 gram). Biasanya harga per gram emas Antam akan berbeda tergantung berat batangnya. Perbedaan ini terjadi karena ada biaya tambahan untuk pencetakan, sehingga harga per gram emas Antam batang kecil lebih mahal dari batang yang lebih besar. Harga yang ada di sini adalah harga per gram emas batang 1 kilogram yang biasa dijadikan patokan pelaku bisnis emas