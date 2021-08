Denny Siregar usai Akun Twitter Hilang: Ada yang Ngamuk,Entah Itu dari Partai Anak Pepo atau dari. .

TRIBUN-TIMUR.COM - Pegiat media sosial Denny Siregar mengatakan akun Twitter-nya tumbang karena ada yang mengamuk.

Denny Siregar menyebut partai anak Pepo dan pendukung Gabener seiman.

Diketahui, akun Denny Siregar menghilang, Sabtu (7/8/2021).

"This account doesn't exist. Try searching for another," demikian tertulis pada laman pencarian akun Twitter @dennysiregar7, seperti dilansir Tribun-timur.com.

Hingga Minggu (8/8/2021) masih tertulis demikian.

Denny Siregar pun menuliskan unek-uneknya di akun Facebook pribadinya.

"Akun-akun medsosku lagi diserang habis-habisan.

Di twitter bbrp akun, termasuk punya bang Ade Armando, juga bertumbangan.

Ada yang ngamuk, entah itu dari partai anak pepo atau dari pendukung Gaberner seiman.

Karena gak mampu main argumen, juga karena baperan, mereka main report massal.