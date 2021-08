BuzzeRp Trending Saat Ini, Netizen Terbelah Akun Denny Siregar dkk Tumbang, Ada Gembira Ada Membela

TRIBUN-TIMUR.COM - Kata kunci buzzerp top trending hari ini Minggu (8/8/2021).

Namun netizen terbelah setelah akun Twitter Denny Siregar dkk tumbang atau suspended / dihapus .

Ada yang gembira ada juga yang membela.

Apa sebenarnya yang terjadi.

Hasil penelusuran tribun-timur.com, sejumlah akun media sosial milik pegiat medsos seperti Denny Siregar, Ade Armando, Ferdinand Hutahaean tumbang alias tak bisa diakses.

Kenapa twitter menangguhkan akun twitter Denny Siregar dkk?

Di Facebooknya, Denny Siregar mengatkaan akan tiarap dulu. Di akun Twitternya @DennySiregar7, ia punya lebih 1 juta followers. Sebuah kehilangan besar tentu saja.

Dan netizen pun prokontra atas hilangnya akun Twitter Denny Siregar, Ade Armando dkk.

Di lini masa twitter, ada netizen yang pro dan kontra.

Kata kunci BuzzeRp Top Trending Indonesia hari ini di twitter, akun Denny Siregar dkk tumbang (twitter)

"This account doesn't exist. Try searching for another," demikian tertulis pada laman pencarian akun Twitter @dennysiregar7, seperti dilansir Tribun-timur.com.