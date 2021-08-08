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MUI Sulsel

BREAKING NEWS: AGH Najamuddin Terpilih Ketua Umum MUI Sulsel Didampingi Sekretaris KH Muammar Bakry

Sebelumnya, Prof Najamuddin Abduh ShafA juga terpilih menjadi Ketua Dewan Syuro NU Sulsel menggantikan AGH Sanusi Baco

Penulis: Andi Muhammad Ikhsan WR | Editor: AS Kambie
zoom-inlihat foto BREAKING NEWS: AGH Najamuddin Terpilih Ketua Umum MUI Sulsel Didampingi Sekretaris KH Muammar Bakry
DOK TRIBUN-TIMUR.COM
Prof Najamuddin Abd Safa terpilih menjadi Rais Syuriah Nahdlatul Ulama Sulawesi Selatan (NU Sulsel), Selasa (2552021). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan, MUI Sulsel, kini punya ketua umum defenitif. 

Ketua Dewan Syuro Nahdlatul Ulama Sulawesi Selatan, NU Sulsel, AGH Najamuddin Abduh Shafa, terpilih menjadi Ketua Umum MUI Sulsel dalam Musda MUI Sulsel di Hotel Four Point By Sheraton, Makassar, Minggu (8/8/2021) pagi.

Sementara Pimpinan Pondok Pesantren Multidimensi Al-Fakhriyah, KH Muammar Bakry, ditetapkan sebagai Sekretaris Umum MUI Sulsel.

MUI Sulsel, dalam dua bulan terakhir dipimpin Plt Ketua Umum Prof Dr A Rahim Yunus, setelah AGH Sanusin Baco wafat pada 15 Mei 2021.

Koordinator Steering Committe Konfercab ke-XIV PCNU Kota Makassar, Muammar Bakry
KH Muammar Bakty

Sebelumnya, Prof Najamuddin Abduh Shafa, yang juga Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Unhas, terpilih menjadi Ketua Dewan Syuro NU Sulsel menggantikan AGH Sanusi Baco.

Selain Ketua Umum MUI Sulsel dan Sekretaris Umum MUI Sulsel, Musda juga menetapkan wakil ketua umum. 

AGH Najamuddin bersama istri, Dra Faridah Rahman MA
AGH Najamuddin bersama istri, Dra Faridah Rahman MA (dok.tribun)

Antara lain yang menjadi Wakil Ketua Umum MUI Sulsel:

KH Hamzah Harun Al Rasyid MA yang juga Ketua Tanfidziyyah NU Sulsel

Prof Dr HM Ghalib, dan

Dr KH Mustari Bosra.

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Tags
AGH Najamuddin
Ketua MUI Sulsel
KH Muammar Bakry
AGH Sanusi Baco
Pondok Pesantren Multidimensi Al-Fakhriyah
Prof Najamuddin Abduh Shafa
NU Sulsel
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