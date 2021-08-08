MUI Sulsel
BREAKING NEWS: AGH Najamuddin Terpilih Ketua Umum MUI Sulsel Didampingi Sekretaris KH Muammar Bakry
Sebelumnya, Prof Najamuddin Abduh ShafA juga terpilih menjadi Ketua Dewan Syuro NU Sulsel menggantikan AGH Sanusi Baco
Penulis: Andi Muhammad Ikhsan WR | Editor: AS Kambie
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan, MUI Sulsel, kini punya ketua umum defenitif.
Ketua Dewan Syuro Nahdlatul Ulama Sulawesi Selatan, NU Sulsel, AGH Najamuddin Abduh Shafa, terpilih menjadi Ketua Umum MUI Sulsel dalam Musda MUI Sulsel di Hotel Four Point By Sheraton, Makassar, Minggu (8/8/2021) pagi.
Sementara Pimpinan Pondok Pesantren Multidimensi Al-Fakhriyah, KH Muammar Bakry, ditetapkan sebagai Sekretaris Umum MUI Sulsel.
MUI Sulsel, dalam dua bulan terakhir dipimpin Plt Ketua Umum Prof Dr A Rahim Yunus, setelah AGH Sanusin Baco wafat pada 15 Mei 2021.
Sebelumnya, Prof Najamuddin Abduh Shafa, yang juga Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Unhas, terpilih menjadi Ketua Dewan Syuro NU Sulsel menggantikan AGH Sanusi Baco.
Selain Ketua Umum MUI Sulsel dan Sekretaris Umum MUI Sulsel, Musda juga menetapkan wakil ketua umum.
Antara lain yang menjadi Wakil Ketua Umum MUI Sulsel:
KH Hamzah Harun Al Rasyid MA yang juga Ketua Tanfidziyyah NU Sulsel
Prof Dr HM Ghalib, dan
Dr KH Mustari Bosra.