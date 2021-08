Akun Twitter Denny Siregar Tumbang, Sosok Ini Berada di Balik Hilangnya Akun Twitter @dennysiregar7?

TRIBUN-TIMUR.COM - Pegiat media sosial Denny Siregar berkomentar terkait akun Twitter-nya yang tak bisa diakses.

Denny Siregar mengungkap sosok yang dicurigainya berada di balik hilangnya akun @dennysiregar7.

Diketahui, akun Denny Siregar menghilang, Sabtu (7/8/2021).

"This account doesn't exist. Try searching for another," demikian tertulis pada laman pencarian akun Twitter @dennysiregar7, seperti dilansir Tribun-timur.com.

Hingga Minggu (8/8/2021) masih tertulis demikian.

Denny Siregar pun menuliskan unek-uneknya di akun Facebook pribadinya.

Dalam postingannya, Denny Siregar mengungkap sosok yang dicurigainya berada di balik hilangnya akun tersebut.

"Akun-akun medsosku lagi diserang habis-habisan.

Di twitter bbrp akun, termasuk punya bang Ade Armando, juga bertumbangan.

Ada yang ngamuk, entah itu dari partai anak pepo atau dari pendukung Gaberner seiman.