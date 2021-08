Masih Ingat Bondan Prakoso? Musisi Funk Rock Terinspirasi Flea Red Hot Chilli Peppers, Kabarnya Kini

TRIBUN-TIMUR.COM – Lama mendekam karena pandemi, tentunya penggemar musik Indonesia masih ingat nama Bondan Prakoso.

Pertama mendengar nama Bondan Prakoso, kalian pasti bakal menyebut bass sebagai hal pertama yang pertama muncul di kepala kalian.

Lantas apa aktivitasnya selama pandemi Covid-19 ini?

Kini setelah lama vakum, Bondan Prakoso akhirnya kembali membuka penampilannya di Mola Chill Fridays, Jumat (6/8/2021).

Ia membuka aksinya lewat lagu pembuka "Menerjang Matahari". Setelahnya, Bondan menyapa para penonton di rumah sambil memperkenalkan para personel pengiringnya.

Dalam penampilannya, Bondan membawakan beberapa singel seperti "Menerjang Matahari", "Take It Easy", "Kau Tak Sendiri", "I Will Survive", "Luar Biasa Istimewa", sampai "What The F?!".

Di pertengahan penampilan, Bondan menceritakan kesibukan selama masa pandemi.

Berbeda dengan lainnya, Bondan merasa justru lebih produktif di masa pandemi.

"Semua karena dari rumah, serba virtual otomatis produksi meningkat. Karena gue aktif bikin lagu, Instagram, YouTube jadi gue jalan," kata Bondan.

Bondan bahkan membocorkan, sebentar lagi akan merilis singel terbaru.