Masih Ingat Taufik Hidayat? Dulu Jadi Atlet Bulutangkis Andalan Indonesia, Kini Berubah Drastis

TRIBUN-TIMUR.COM - Masih ingat Taufik Hidayat? dulu pebulu tangkis andalan Indonesia, kini sudah berubah.

Dulu, Taufik Hidayat pernah banyak menyumbangkan medali emas untuk Indonesia.

Namun kini, saat usia 32 tahun, suami Ami Gumelar tersebut mengakhiri kariernya sebagai atlet bulu tangkis.

Tak hanya jadi atlet terkenal, Taufik Hidayat juga dikenal sebagai sosok family man.

Natarina dan Taufik Hidayat - Ami Gumelar (instagram @taufikhidayatofficial @ami_gumelar)

Ia sangat dekat dengan kedua anaknya, buah hatinya bersama Ami Gumelar.

Baru-baru ini, anak sulung Taufik Hidayat, Natarina Alika Hidayat berulang tahun.

Suami Ami Gumelar tersebut menuliskan ucapan selamat ulang tahun untuk sang anak yang kini sudah beranjak remaja.

Taufik juga mengunggah potretnya bersama sang putri kesayangan.

"Happy birthday to my sweet daughter @natarinaa.hidayat. I love u so much (selamat ulang tahun untuk anakku tersayang, aku sangat mencintaimu)," tulis Taufik Hidayat melalui unggahannya di media sosial, Rabu (3/8/2021).

Ucapan selamat tersebut pun dibalas sang putri.