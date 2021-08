Sahabatnya Greysia Polii Menang di Olimpiade, Agnez Monica Janjikan Ini

TRIBUN-TIMUR.COM - Beberapa waktu lalu sahabatnya Greysia Polii menagkan medali emas di Olimpiade Tokyo 2020, Agnez Monica janjika hal ini.

Warga Indonesia dibuat bangga dengan prestasi tim bulutangkis ganda putri karena meraih medali emas di ajang olahraga terbesar dunia.

Tak hanya warga biasa, sosok penyanyi internasional Agnez MO juga berbangga.

Terlebih karena Greysia adalah sahabatnya sejak lama.

Melalui unggahan terbarunya di media sosial, Agnez Mo menuangkan rasa bahagia atas kejuaraan sang sahabat.

Saat itu, Agnez Mo menuliskan ucapan penuh haru seraya memamerkan beberapa foto lawas mereka.

Yang lebih menariknya lagi, penyanyi go international itu berjanji akan lakukan hal ini ketika Greysia Polii pulang ke Indonesia.

Hal tersebut terungkap saat Grid.ID memantau akun Instagram @agnezmo, Selasa (03/08/2021).

"To me you've always been a winner even without the Gold Medal. Cant believe i still have those old crazy pics of us.

(Bagiku kamu selalu menjadi pemenang bahkan tanpa Medali Emas. Tidak percaya saya masih memiliki foto-foto gila lama kita)," tulis Agnez dalam postingannya.