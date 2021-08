Livinmille Gelar Underrated Fashion Streetwear Pertama di Indonesia Timur

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Namanya Fadel Syahnur (19), dia adalah founder brand Livinmille and Also Creative Director, What Stood About Livinmille Brands.

Livinmille adalah clothing brand dari Makassar, menggunakan konsep minimalist dan streetwear luxury, maintaining futuristic taste which permeates our days.

Simple ideas for each design have their own meaning, and we put so much effort into making this happen.

"Livinmille di ambil dari istilah dimana personal saya mempunyai passion yang kuat di bidang fashion dan berani untuk terjun di industri ini serta bertekad kuat untuk melahirkan product yang kuat dan exclusive," kata Fadel, Rabu (4/8/21).

Livin diambil dari bahasa Inggris yang artinya dimana, Mille diambil dari bahasa Romawi yang artinya seribu.

Makna sendirinya adalah Livinmille akan ada dimana-mana, beribu-ribu dimana-mana. Tapi eksklusifitasnya tetap terjaga seperti cara saya mengemasnya dengan memperkuat value dan branding.

Tahun 2021 Livinmille sudah masuk diretail terbesar dan terbanyak di industri ini, yaitu THE GOODS DEPT JAKARTA.

Toko ini sangat kurasi terhadap brand yang ada di dalam dan Livinmille termasuk pilihan dari retail tersebut.

"Spesial dari brand ini, Livinmille selalu memulai dari research & development. Sehingga livinmille mengetahui apa yang akan dilakukan sebelum mengemas suatu product. Kemudian dari hasil tersebut kami coba mengulik sesuai dengan value brand Livinmille sendiri dan mencoba selalu membuat perspektif yang beda dari yang lain sepert beberapa eskperimental yang kita bikin, activity show, pop up, runway, dan kolaborasi," ucap Fadel.

Summer collection pada Runway Fashion Show hadir dengan 100 penonton dalam 1 ruangan, yang mempersembahkan collection Livinmille.

Dimana ini merupakan Runway Fashion Show pertama di Indonesia Timur dengan segmentasi streetwear fashion.

Dengan tema "UNDERRATED" memperlihatkan koleksi terbaru yang mewah, minimalis dan kebebasan.

Underrated sendiri dipilih sesuai dengan keadaan saat ini, dimana dengan mudahnya seseorang menilai rendah, menjatuhkan, meremehkan tanpa melihat usaha serta perjuangan orang lain.

Jadi Livinmille dengan tema Underrated hadir sebagai pembuktian akan perjuangan dan usaha mereka.

Meningkatkan kepercayaan diri untuk menjadi lebih baik setiap hari.