RIbut-ribut soal Kemunculan iPhone 13 Tahun Ini, Fitur Touch ID Diganti Karena Penggunaan Masker?

TRIBUN-TIMUR.COM - Pembocor kelas kakap Apple menyebutkan jika iPhone 13 bakal segera rilis pada akhir tahun ini.

Bocoran soal spesifikasinya pun sudah menyebar di media sosial.

Salah satunya soal fitur pemindai sidik jari 'Touch ID' yang telah perlahan digantikan pemindai wajah 'Face ID'.

Diprediksi, Apple mengambil kebijakan ini lantaran mengingat banyak orang memakai masker akibat pandemi Covid-19.

Selain itu, ponsel iPhone 13 juga dikabarkan akan dibekali layar 120Hz ProMotion OLED.

Meski pendahulunya, iPhone 8 merupakan iPhone dengan fitur Touch ID terakhir, namun Apple kembali mengandalkan fitur Touch ID untuk iPhone varian mahalnya kali ini.

Secara keseluruhan Face ID memang berfungsi dengan baik, namun fitur pemindai sidik jari akan disambut apabila penggunaan masker wajah akan terus berlanjut di masa mendatang.

Pembocor Apple juga menyebutkan, perusahaan sedang mengerjakan formulir baru untuk pemindai sidik jari sebagai otentikasi biometrik pada iPhone 13.

Para pembocor mengungkap terkait Touch ID melalui media sosial Twitter.

Pertama, @L0vetodream mencuitkan empat kata yang membingungkan, 'MESA uts for iPhone'. Dalam terjemahan yakni, “MESA adalah Touch ID, uts adalah under the skin (di bawah layar),”.