Nilai Ekspor Sulsel Turun 4,81 %, Eksportir Minta Pemprov Perluas Negara Tujuan Baru

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Nilai ekspor Sulsel mengalami penurunan.

Data Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan (BPS Sulsel) pada laman sulsel.bps.go.id, Rabu (3/8/2021), terlihat, nilai ekspor yang dikirim melalui pelabuhan Sulsel pada Juni 2021 tercatat mencapai US$ 101,85 juta atau Rp1,463 triliun (US$ 1=Rp14.367 Per 3 Agustus 2021).

Angka ini mengalami penurunan sebesar 4,81 persen bila dibandingkan nilai ekspor Mei 2021 yang mencapai US$ 106,99 juta atau Rp1,537 triliun.

Sementara itu, capaian Juni 2021 tercatat mengalami peningkatan sebesar 9,34 persen dari kondisi bulan yang sama tahun sebelumnya yang mencapai US$ 93,15 juta atau Rp1,388 triliun.

Ketua DPD Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Sulselbar, Arief R Pabettingi membenarkan hal tersebut.

"Benar terjadi penurunan nilai ekspor secara bulanan. Banyak faktor yang menyebabkan, salah satunya, kurangnya order akibat turun permintaan," kata Arief via pesan WhatsApp, Selasa (3/8/2021).

Ditanya negara mana saja yang permintaannya menurun.

"Negara di Eropa, Amerika dan Australia," kata lelaki berkacamata itu.

"Selain permintaan turun, faktor yang memengaruhi penurunan ekpsor yakni tarif logistik mahal, kelangkaan kontainer 40, dan wabah Corona yang masih tinggi di setiap negara," tambahnya.

Ia pun memberi solusi.

"Solusinya, kita harap Pemprov dapat memperluas negara tujuan baru, lalu memperkuat kontrak yang sudah ada dan memberdayakan produk ekspor menjadi barang jadi," jelasnya.

Dilansir data BPS Sulsel, ada lima komoditas utama yang diekspor pada Juni 2021.

Nikel dengan presentase 61,86 persen, Biji-bijian berminyak 10,07 persen, Garam, belerang dan kapur 8,04 persen, Besi dan baja 7,31 persen serta Lak, Getah dan Damar 3,11 persen.

Sebagian besar ekspor pada bulan Juli 2021 ditujukan ke Jepang, Tiongkok, Taiwan, Malaysia, dan Australia.

Dengan proporsi masing-masing 64,30 persen, 23,40 persen, 3,71 persen, 2,38 persen, dan 2,22 persen. (*)