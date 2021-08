Setelah Harga Porang Anjlok, Kini Harga Cengkeh di Sinjai Juga Turun

TRIBUNSSINJAI.COM, SINJAI UTARA- Petani di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan kembali kecewa lantaran harga buah cengkeh anjlok.

Saat ini harga cengkeh kering Rp 80 ribu per kilogram.

Sebelumnya harga cengkeh kering Rp 117 ribu per kilogram.

Sedang untuk cengkeh basah Rp27 ribu per kilogram hingga Rp 30 ribu per kilogram. Sebulan lalu masih seharga Rp 37 ribu per kilogram.

"Kami sebagai petani tentu saja kecewa dan sangat berharap harga tetap stabil saat petani cengkeh sedang panen," kata Abidin Wakur salah seorang petani cengkeh di Desa Bontosalama, Kecamatan Sinjai Barat, Minggu (1/8/2021).

Petani kecewa karena saat panen tiba harga anjlok.

Biaya pemeliharaan cengkeh tidak sebanding dengan harga yang ada saat ini.

Diungkap bahwa biaya pemeliharaan, pemupukan, penyemprotan juga membutuhkan biaya yang besar.

" Sekarang ini untuk cengkeh basah Rp 30 ribu per kilogram," kata Suardi.

Atas anjloknya harga cengkeh itu petani berharap pemerintah dapat membantu petani untuk membenahi stabilitas harga.