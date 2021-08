Super Hemat Indomaret, Tisu Wajah 900g Hanya Rp 33.900

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Indomaret kembali memberikan promo super hemat minggu ini.

Beragam penawaran mulai dari clean & fresh, baby & kids, hingga susu diberikan dengan harga murah.

Promo ini diberikan Indomaret hingga 3 Agustus 2021.

Dirangkum dari website Indomaret, Indomaret.co.id, berikut promo spesial yang diberikan:

Bagus Pata Kamper 150g pck turun harga dari Rp 23.400 kini Rp 18.900.

Grade air freshener one for all exotic flower/peony and berry bloss 70+15g pck turun harga dari Rp 11.500 kini Rp 8.500.

Pigeon baby wash 2 ini 1 haid & body, jojoba & chamomile 150ml btl turun harga dari Rp 18.900 kini Rp 11.500.

Lactacyd baby liquid soap 60ml btl turun dari Rp 35.900 kini Rp 27.500.

GT MAN t-hirt v-neck tsgb black L/M polybag dari Rp 62.000 kini jadi Rp 49.500.

Tak sampai di situ, ada juga ragam susu murah.