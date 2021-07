Kolaborasi Ciputra Grup, IMA dan Pemkab Gowa Gelar Vaksinasi Covid-19

TRIBUN-TIMUR.COM, GOWA - Ciputra Group (SH3), Indonesia Marketing Association (IMA) Sulsel dan Pemerintah Kabupaten Gowa menggelar vaksinasi Covid-19 massal dosis kedua di Citra Garden Jl Yusuf Bauti Kecamatan Somba Opu, berlangsung dua hari, Kamis-Jumat (29-30/7/2021) pagi.

Kegiatan vaksinasi Covid-19 ini juga didukung oleh 32 sponsorhip.

Tampak warga antusias mengikuti vaksinasi baik secara drive thru maupun non drive thru.

Project Manager Citra Garden Gowa, Ilham mengatakan ini merupakan vaksin dosis kedua dimana vaksin dosis pertama sudah dilakukan di Citra Land Celebes pada (1/7/2021) lalu.

Dia menyebut, total yang mengikuti vaksin mencapai 810 orang. Dengan rincian vaksinasi secara Drive thru sebanyak 262 orang dan non drive thru 548 orang.

"Jumlah ini lebih banyak jika dibanding hari pertama Vaksin pertama pada 1 Juli di CitraLand Celebes yang berjumlah 630 orang," bebernya.

Untuk target vaksiansi Jumat besom, kata dia sekira 1 400 orang.

Dia menuturkan bahwa sasaran utamanya vaksin ini masyarakat umum, serta karyawan, rekanan kontraktor, outsource dari 4 project SH3 di Makassar.

Vaksinasi massal ini juga untuk mendukung program pemerintah dalam percepatan vaksinasi.

"Ini adalah salah satu tanggungjawab dari perusahaan Ciputra untuk membantuh program pemerintah dalam percepatan vaksinasi," pungkasnya.

Laporam Wartawan Kontributor Tribungowa.com, Sayyid Zulfadli

Catatan Redaksi: Bersama-kita lawan virus corona. Tribun-timur.com mengajak seluruh pembaca untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan. Ingat pesan ibu, 3M (Memakai masker, rajin Mencuci tangan, dan selalu Menjaga jarak)