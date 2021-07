Andi Fairuz Fakhriyah Berbagi Solusi Pemulihan Lingkungan di Masa Pandemi Covid-19

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Duta Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan, Andi Fairuz Fakhriyah angkat suara dan prihatin terhadap persoalan lingkungan di masa pandemi Covid-19

Menjadi role model khususnya dalam bidang lingkungan di tengah-tengah masyarakat merupakan tanggung jawab dan amanah yang harus diemban oleh Andi Fairuz Fakhriyah sebagai Duta Lingkungan Hidup Sulsel.

Dalam kesempatan kali ini, ia diundang menjadi narasumber oleh organisasi akupeduli yang berkecimpung di bidang Konservasi Lingkungan, Rabu (28/7/2021).

Ada banyak peserta yang turut hadir bersama dalam kegiatan live IG ini dan sangat antusias mendengarkan tema perbicangan.

“Menjaga kelestarian lingkungan menjadi isu yang tak pernah luput untuk diperbincangkan mengenai permasalahan dan pemulihan lingkungan khususnya di masa pandemic saat ini," kata Andi Fairuz.

Andi Fahra sapaannya, banyak berbagi mengenai isu lingkungan seperti permasalahan limbah masker medis, persoalan bencana alam, ruang terbuka hijau yang kini menurun dan masalah sampah.

Ia juga menjelaskan berbagai solusi yang efektif terkait pemulihan lingkungan walau hanya dirumah saja selain tetap mematuhi protocol kesehatan juga dapat produktif.

Seperti dengan memulai dari kesadaran diri sendiri akan pentingnya kelestarian lingkungan, menerapkan 4R (Reuse, reduce, recycle dan replant).

Menanam tumbuhan dengan memanfaatkan botol plastik sebagai pot dengan metode vertical garden dan banyak lagi solusi yang dijelaskan.

“Kalau bukan kita, siapa lagi? Hanya ada satu anda, kamu. Tidak ada anda, kamu yang lain. Kamulah yang harus start as Millenial generation can save the world because there is no planet B just our Earth," katanya.

Dikatakan, pemerintah juga sudah membuat kebijakan-kebijakan terkait solusi dari masalah lingkungan.

Di sini juga perlu peran pemuda bukan hanya sebagai agent of control, agent of change tetapi juga membantu, berkontribusi bersama masyarakat dan pemerintah memulihkan lingkungan sekitar dengan ditambah sebagai agen yang sadar sampah dan tetap mematuhi protocol kesehatan.

"Karena lingkungan dan kesehatan adalah sahabat yang sulit dipisahkan. Kika salah satu sakit maka yang lain pun ikut sakit, dan semoga kita selalu sehat, bumi lekas membaik dan pandemic berlalu," tuturnya.(*)