4 Bulan Setelah Putus dari Kaesang, Penampilan Terbaru Felicia Tissue Curi Perhatian Warganet

TRIBUN-TIMUR.COM - Sejak putus hubungan dengan Kaesang Pangarep Maret 2021 lalu, nama Felicia Tissue mulai sepi dari pemberitaan.

Setelah sekitar 2 minggu vakum dari dunia media sosial Instagram, Felicia Tissue mendadak muncul dengan penampilan yang berbeda.

Jika biasanya Feli terlihat tampil dengan gaya natural dan kesan sederhana, kini mantan kekasih Kaesang Pangarep tersebut tampil memukau dengan make up flawless.

Felicia Tissue diketahui menjalani pemotretan pada Minggu (25/7/2021).

Ia membagikan proses pemotretan melalui unggahan di instastory akun Instagram @feliciatissue yang terverifikasi.

Felicia Tissue saat jalani pemotretan, Minggu 25 Juli 2021 (instagram @feliciatissue)

Dalam potret yang dibagikannya, Felicia tampak mengenakan dress warna hitam.

Ia lantas melengkapinya dengan outer lengan panjang berwarna biru-putih-coklat.

"Tie your hair up. It’s the start of the week (Ikat rambutmu. Ini adalah hari pertama di minggu ini)," tulis Felicia Tissue.

Baru 10 menit diunggah, foto putri tercinta dari Meilia Lau tersebut menuai 4,1 ribu likes dan ratusan komentar.

Profil Felicia Tissue