Taufan Pawe Raih Penghargaan The Best Overall Pemimpin Daerah Visioner di Indonesia

TRIBUNPAREPARE.COM, PAREPARE - Wali Kota Parepare, HM Taufan Pawe berhasil meraih penghargaan dengan predikat sebagai ‘the best overall’ atau pemimpin daerah visioner terbaik di semua kategori dalam ajang Indonesia Visionary Leader (IVL) season VIII tahun 2021.

Ajang bergengsi nasional ini diselenggarkan oleh MNC Portal.

Empat kategori penilaian berhasil diraup wali Kota Parepare dua priode ini.

Keempat kategori yang dimaksud adalah Leader in Smart Governance yang diraih oleh Sutiaji, Wali Kota Malang. Selanjutnya, kategori Certificate of Indonesia Visionary Leader diraih oleh Bunyamin Thomas Noach, Bupati Maluku Barat Daya.

Lalu, kategori Leader in Rural Development diraih oleh Noormiliyani, Bupati Barito Kuala. Terakhir, kategori Leader in Pandemic Data Management yang diraih oleh Hendra Prihadi, Wali Kota Semarang.

Pada keempat kategori tersebut Taufan Pawe berhasil meraih penilaian tertinggi di semua lini, sehingga diberi penghargaan ‘The Best Overall’ atau terbaik di semua kategori.

Penilaian secara ketat dan objektif tersebut dilakukan oleh empat panelis andal yang berkompeten di bidangnya.

Masing-masing adalah Direktur Fasilitasi Kelembagaan Kepegawaian dan Perangkat Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Cheka Virgowansyah.

Kemudian Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia, Budi Frensidy, Ketua Pembina Indonesia Institute For Corporate Directorship, Andi Ilham Said, dan Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute dan Pakar Komunikasi Politik UIN Jakarta, Gun Gun Haryanto.

Saat dikonfirmasi Taufan Pawe membenarkan terkait prolehan prestasi tersebut.