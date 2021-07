Ternyata Ini Kepercayaan Penduduk Asli Timor Leste, Bekonsep Tauhid, Jiwa Nenek Moyang Perantara Doa

TRIBUN-TIMUR.COM - Kepercayaan tradisional Timor Leste memiliki unsur-unsur tertentu dari animisme.

Namun, meski begitu mereka memiliki referensi yang jelas kepada Tuhan sebagai satu-satunya Yang Mahatinggi.

Dilansir intisari, secara teologis kepercayaan tradisional ini memiliki landasan yang seharusnya diakui sebagai Monoteisme.

Dalam berdoa, harus ada seseorang yang bertindak sebagai mediator untuk menyampaikan doa pada yang dituju.

Biasanya mereka mengatakan bahwa Maromak (Dewa) terlebih dahulu dan kemudian Matebian, arwah leluhur dan saudara yang telah meninggal, atau Klamar (Jiwa).

Bagi orang Timor tidak ada perbedaan antara Klamar dan Matebian, kedua kata tersebut adalah sinonim, dan berarti jiwa.

warga asli Timor Leste (Craft Unbound)

Tesis yang ditulis oleh Jose Cancio da Costa dengan judul The Timorese Indigeneous Beliefs and The Christian Faith, ditulis seorang misionaris Spanyol pernah memberi kesaksiannya tentang konsep tauhid dalam sebuah konferensi bahwa penduduk asli Timor di bagian paling timur Timor-Leste (Lospalos) menegaskan bahwa Lulik (Suci) hanya satu (Ukane haa).

Menurut bahasa, Tauhid adalah Bahasa Arab yang berarti mengesakan atau menganggap sesuatu itu esa atau tunggal.

Mereka tidak memiliki konsep tentang Tuhan, tetapi memiliki gagasan tentang Dia sebagai Satu-satunya Wujud Tertinggi di atas semua jiwa.

Dalam konteks ini kita dapat memahami doa Hato´o ba! Hatutan ba!