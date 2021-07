Selamat! Gelandang PSM Makassar Sutanto Tan Kini Berstatus Ayah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Suasana bahagia menyelimuti pemain PSM Makassar, Sutanto Tan.

Gelandang tengah skuad Laskar Pinisi telah menyandang status sebagai ayah.

Buah hati hasil pernikahannya dengan Dellie Threesyadinda lahir dengan selamat.

Dari informasi dihimpun, anak Sutanto Tan berjenis kelamin laki-laki. Anaknya diberi nama Gioshan Tanada Tan

Sutanto Tan pun membagikan kabar kelahiran anaknya pertamanya diinstagram pribadinya @sutantoo Jumat (23/7/2021).

Dalam unggahan tersebut terlihat Sutanto Tan berfoto foto bertiga dengan istrinya dan anaknya.

Terlihat ronah bahagia di terpancar wajah pemain 27 tahun ini. Begitupun di wajah sang istri sambil menggendong sang bayi.

"Hello Gioshan," tulis pemain bernomor punggung 8 di keterangan fotonya.

Unggahan Sutanto Tan ini dibanjiri ucapan selamat. Baik dari rekan setimnya di PSM.

"Selamat Long," tulis striker PSM, Saldy Amiruddin di kolom komentar.

"Selamat kawan," lanjut bek tengah PSM, Erwin Gutawa.

"Selamat papa Tan," tambah bek sayap kiri PSM, Abdul Rachman.

Tak hanya itu, ucapan atas kelahiran anak Sutanto Tan juga datang dari mantan rekan setimnya di Bali United, diantaranyA pemain naturalisasi asal Belanda Irfan Bachdim, pemain asal Belanda, Marvin Platje.

"Amazing. Congratulation also for you wife (Luar biasa, selamat untukmu berserta istri)," tulis Irfan Bachdim.

"Congratz (selamat)," tulis Marvin Platje.