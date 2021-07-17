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FOTO; Lantamal VI Gunakan Kapal Perang Gelar Vaksin
Suasana vaksinasi Covid-19 digelar Lantamal VI di atas kapal perang di perairan Makassar, Jumat (16/7/2021).
Penulis: Sanovra Jr | Editor: Sudirman
TRIBUN-TIMUR.COM/SANOVRA
Suasana vaksinasi Covid-19 digelar Lantamal VI di atas kapal perang di perairan Makassar, Jumat (16/7/2021).TNI AL telah mengerahkan dua kapal perang yakni Kapal Angkatan Laut (KAL) Pulau Langkai II-6-63 dan KAL Pintar II-6-57 dimodifikasi sebagai ambulance laut. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
TRIBUN-TIMUR.COM/SANOVRA
Suasana vaksinasi Covid-19 digelar Lantamal VI di atas kapal perang di perairan Makassar, Jumat (16/7/2021).TNI AL telah mengerahkan dua kapal perang yakni Kapal Angkatan Laut (KAL) Pulau Langkai II-6-63 dan KAL Pintar II-6-57 dimodifikasi sebagai ambulance laut. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
TRIBUN-TIMUR.COM/SANOVRA
Suasana vaksinasi Covid-19 digelar Lantamal VI di atas kapal perang di perairan Makassar, Jumat (16/7/2021).TNI AL telah mengerahkan dua kapal perang yakni Kapal Angkatan Laut (KAL) Pulau Langkai II-6-63 dan KAL Pintar II-6-57 dimodifikasi sebagai ambulance laut. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
TRIBUN-TIMUR.COM/SANOVRA
Suasana vaksinasi Covid-19 digelar Lantamal VI di atas kapal perang di perairan Makassar, Jumat (16/7/2021).TNI AL telah mengerahkan dua kapal perang yakni Kapal Angkatan Laut (KAL) Pulau Langkai II-6-63 dan KAL Pintar II-6-57 dimodifikasi sebagai ambulance laut. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
TRIBUN-TIMUR.COM/SANOVRA
Suasana vaksinasi Covid-19 digelar Lantamal VI di atas kapal perang di perairan Makassar, Jumat (16/7/2021).TNI AL telah mengerahkan dua kapal perang yakni Kapal Angkatan Laut (KAL) Pulau Langkai II-6-63 dan KAL Pintar II-6-57 dimodifikasi sebagai ambulance laut. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
TRIBUN TIMUR.COM, MAKASSAR - Suasana vaksinasi Covid-19 digelar Lantamal VI di atas kapal perang di perairan Makassar, Jumat (16/7/2021).
TNI AL telah mengerahkan dua kapal perang yakni Kapal Angkatan Laut (KAL) Pulau Langkai II-6-63 dan KAL Pintar II-6-57 dimodifikasi sebagai ambulance laut. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
Sumber: Tribun Timur
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